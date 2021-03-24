Rozetka создает собственную платежную систему

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua планирует создать собственную платежную систему, сообщил основатель и совладелец компании «Розетка.Уа» Владислав Чечеткин.

«Мы создаем платежную систему (...) Наша цель — чтобы вам было удобнее в один клик оплачивать заказы, как, например, оплачивают в Amazon. Наша цель — чтобы это для вас было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой транзакции, ну и, понятно отдать это покупателю», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

По словам Чечеткина, к настоящему времени компания ждет выдачи лицензии на осуществление таких операций.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.