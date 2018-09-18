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Из-за массовых злоупотреблений на «Укрзализнице» страдает промышленность, – Каленков

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Из-за массовых злоупотреблений на «Укрзализнице» страдает промышленность, – Каленков

В объединении металлургов заявили, что на железной дороге сложилась «чрезвычайна ситуация». Из-за злоупотреблений на «Укрзализнице» государство получает не только прямые, но и опосредованные убытки. Об этом заявили в объединении предприятий «Укрметаллургпром».

Так, по словам президента ассоциации Александра Каленкова, из-за нехватки оборотных средств железная дорога не проводит ремонты подвижного состава и железнодорожного полотна. Как следствие — за последние году в 1,5 раза выросла оборачиваемость вагонов.

«Сейчас в „Укрзализнице“ возникла не то что критическая, а чрезвычайна ситуация. Наша отрасль и другие отрасли — мы не можем вовремя отгрузить свою продукцию. И эти потери для государства аналогичны тем потерям, которые озвучиваются, от прямого разворовывания», — отметил Каленков.

В то же время, по его словам, ведомство не спешит с освоением необходимых для отрасли инвестиций: «За текущий год из 18,5 млрд грн, таких необходимых для инвестирования в подвижной состав, за первое полугодие было потрачено 3,% млрд грн. Это меньше 20%. Освойте эти деньги, освойте эффективно и без злоупотреблений».

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По мнению предпринимателя, чтобы не допустить коллапса промышленности «Укрзализница», в первую очередь, должна наладить ремонты подвижного состава или взять в аренду дополнительные локомотивы. В дальнейшем для эффективной работы ведомству необходимо избавиться от лишних активов и оптимизировать структуру. Кроме того, президент «Укрметаллургпрома» уверен, что в отрасли необходимо создать независимого регулятора.

Укрзалізниця, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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