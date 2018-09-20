В магазинах Испании собираются взимать плату за примерку одежды

В связи с падением прибыли некоторые испанские магазины могут начать взимать плату с клиентов за примерку одежды, сообщают местные СМИ.

Эта мера может сделать шопинг и для туристов, и для местных жителей менее приятным и выгодным.

Власти готовы пойти на такой шаг из-за роста популярности «хитрой» схемы заказов при онлайн-шопинге: покупатель выбирает в обычном магазине понравившуюся модель по размеру, примеряет ее, а потом заказывает вещь в интернет-магазине.

Ввести плату за примерку в магазинах предложила советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо.

«Если ничего не предпринимать, покупатели будут и дальше заказывать выбранные вещи онлайн», — заявила она. По ее словам, настало время внедрять инновационные идеи и стимулы для защиты малого бизнеса от действий крупных транснациональных корпораций, работающих через интернет.