СБУ обнаружила нелегальный трубопровод, снабжавший водой часть Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым и департамент контрразведки Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно ЧАО «Крымский титан» обнаружили в Каланчацком районе Херсонской области и прекратили работу трубопровода, который снабжал водой территорию оккупированного Крыма.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры АР Крым, скважины, через которые осуществлялся отбор воды, находятся в 15 метрах от линии разграничения. По предварительным данным, замаскированная пластиковая труба была проложена до 2014 года и ведет к промышленному предприятию, находящемуся сразу за линией разграничения.

В рамках расследования проведены обыски по месту нахождения двух скважин в Каланчакском районе Херсонской области, которые, согласно технической документации, предназначались исключительно для добычи подземных вод и их поставки на указанное промышленное предприятие.

«По результатам проведенных обысков обнаружено, что от одной из скважин проходит скрытый трубопровод через линию разграничения с оккупированной территорией АР Крым в направлении завода ЧАО „Крымский титан“. С помощью труб осуществлялось скрытое и неучтенное снабжение водой. Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин — 250 кубометров воды в час», — информирует пресс-служба прокуратуры АРК.

В ходе проведения следственных действий эта подача воды была зафиксирована и прекращена. Прокуратура АР Крым устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к совершению скрытого и неучтенного водоснабжения, осуществляются мероприятия по оказанию правовой квалификации данных фактов.