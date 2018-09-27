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«Укрпошта» прогнозирует остановку импорта из-за «закона о трех посылках»

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«Укрпошта» прогнозирует остановку импорта из-за «закона о трех посылках»

ПАО «Укрпошта» прогнозирует возможность остановки импорта товаров в Украину из-за несовершенства закона об ограничении безналоговых пересылок товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях тремя отправлениями в месяц («закон о трех посылках»). Об этом заявил агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский.

«Если ее (норму о трех посылках — Ред.) не отменят, встанет весь импорт. И на этом все закончится. И это будет не ответственность „Укрпошты“. Это будет вина таможенника, который не захочет брать на себя ответственность при подсчете, какая все-таки из пяти посылок четвертая. Я заранее всех предупреждаю: если весь аэропорт „Борисполь“ будет завален международными посылками в несколько слоев — это вопрос не к „Укрпоште“, это вопрос к тем, кто принимал этот закон», — отметил он.

По словам руководителя «Укрпошты», есть другие способы борьбы с нелегальным импортом, в том числе работа с базой IMEI-кодов, изменение схемы налогообложения ФОПов.

«Самое интересное, что этот закон был принят в нарушение всех норм, поскольку не было оценки того, сколько будет стоить государству реализация такой инициативы. Сколько времени займет эта реализация, тем более с учетом проведения масштабного тендера на систему artificial intelligence и ее разработку», — отметил И.Смелянский.

По его словам, несмотря на вступление указанного закона в силу с 1 января 2019 года, расходы таможни в госбюджете на 2019 год с целью реализации этой инициативы не увеличены.

Он также отметил наличие множества вопросов к реализации этого закона: как определять четвертую посылку, как обеспечить законную распаковку, оценку, сколько времени и людей займет реализация проекта в масштабах страны.

«В других странах есть ограничение на стоимость завозимых посылок, на количество — нет. В Евросоюзе действительно установлен лимит в EUR22 на ввозимые товары. Но ведь в Евросоюзе и рынок во много раз больше, чем в Украине. Как можно пытаться устанавливать одинаковые правила для рынка в 500 млн чел. в ЕС и 40 млн — в Украине?», — недоумевает Смелянский.

При этом он также выразил надежду, что у правительства станы хватит здравого смысла, чтобы перенести сроки реализации или как-то переписать эту инициативу.

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Ранее Верховная Рада ввела ограничения и на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три в течение одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Укрпошта, Игорь Смелянский
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Комментарии (1)
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Антон Соколов
Антон Соколов 57 минут назад

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