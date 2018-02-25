Укрпочта закупила в свой автопарк более 200 новых машин

ПАО «Укрпочта» продемонстрировала автомобили нового автопарка — 30 машин курьерской доставки, а также магистральные грузовики, авто междугородных и районных сообщений. Об этом сообщает Укринформ.
«За последние пять месяцев прошлого года мы закупили больше авто, чем за предыдущие пять лет. В целом, это — больше 200 автомобилей. В этом году мы планируем не сбавлять темп. Многие люди уже не хотят приходить в отделение, а получать свои посылки с помощью курьеров. Поэтому мы вводим курьерскую доставку, и эта услуга будет расширяться с каждым годом. Ежеквартально будем добавлять новые авто по городу Киеву, а также в городах-миллионниках. Дальше услуга будет распространяться на остальные населенные пункты Украины», — рассказал журналистам исполняющий обязанности генерального директора «Укрпочты» Игорь Смелянский.
По его словам, в обновленной услуге курьерской доставки изменится не только скорость и количество часов ожидания, но и вес отправлений.
«У новых автоо будет возможность доставлять большую бытовую технику», — отметил Смелянский.
Как объяснил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности Александр Перцовский, в «Укрпочте» планируют, что на курьерской доставке будут работать 140 автомобилей, сотня из которых будут новыми.
«Больше 90 млн грн было направлено на закупку партии курьерских авто», — уточнил Перцовский.
Вместе с новыми автомобилями по улице Крещатик были продемонстрированы и старые машины «Укрпочты», некоторые из которых эксплуатируются уже свыше 15 лет.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,30 -0.033
|2.716,76 -0.0384
|100 евро
|3.297,55 -0.0233
|3.357,10 -0.0174
|10 рублей
|4,44 0.0007
|4,86 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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