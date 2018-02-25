Укрпочта закупила в свой автопарк более 200 новых машин

ПАО «Укрпочта» продемонстрировала автомобили нового автопарка — 30 машин курьерской доставки, а также магистральные грузовики, авто междугородных и районных сообщений. Об этом сообщает Укринформ.

«За последние пять месяцев прошлого года мы закупили больше авто, чем за предыдущие пять лет. В целом, это — больше 200 автомобилей. В этом году мы планируем не сбавлять темп. Многие люди уже не хотят приходить в отделение, а получать свои посылки с помощью курьеров. Поэтому мы вводим курьерскую доставку, и эта услуга будет расширяться с каждым годом. Ежеквартально будем добавлять новые авто по городу Киеву, а также в городах-миллионниках. Дальше услуга будет распространяться на остальные населенные пункты Украины», — рассказал журналистам исполняющий обязанности генерального директора «Укрпочты» Игорь Смелянский.

По его словам, в обновленной услуге курьерской доставки изменится не только скорость и количество часов ожидания, но и вес отправлений.

«У новых автоо будет возможность доставлять большую бытовую технику», — отметил Смелянский.

Как объяснил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности Александр Перцовский, в «Укрпочте» планируют, что на курьерской доставке будут работать 140 автомобилей, сотня из которых будут новыми.

«Больше 90 млн грн было направлено на закупку партии курьерских авто», — уточнил Перцовский.

Вместе с новыми автомобилями по улице Крещатик были продемонстрированы и старые машины «Укрпочты», некоторые из которых эксплуатируются уже свыше 15 лет.