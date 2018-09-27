Полиция Словакии нашла убийц журналиста Яна Куциака с помощью американского спутника

Полиция Словакии задержала в четверг подозреваемых в убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой в феврале этого года. Об этом сообщило Словацкое радио.

Полиция задержала восемь подозреваемых, включая организаторов и исполнителя убийства - наемного киллера. Аресты прошли в районе города Коларово на юге Словакии. Операция была проведена силами полицейского спецназа, в ходе обысков в доме одного из задержанных найдено оружие. Один из подозреваемых - бывший полицейский по имени Томаш. Он работал следователем в городе Комарно, расположенном в Южной Словакии на границе с Венгрией.

При расследовании дела и выявлении преступников значительную помощь следствию оказали снимки, сделанные с американского спутника. Во время убийства тот находился на земной орбите над местом, где преступление было совершено. Спутниковая фотодокументация была тщательно изучена полицией.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.