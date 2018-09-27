СМИ узнали, кто покупает у Порошенко «Кузню на Рыбальском»

Группа «ТАС» Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском». Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе группы.
«На данном этапе в Антимонопольный комитет подано заявление относительно возможности приобретения акций ЧАО „Завод Кузня на Рыбальском“. После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки», — сказали в пресс-службе.
«Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются. О планах группы „ТАС“ по дальнейшему развитию предприятия будет сообщено после получения решения от Антимонопольного комитета», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что фонд «Прайм Эссетс Капитал», управляющий активами Петра Порошенко, достиг принципиального соглашения о продаже завода «Кузница на Рыбальском» отечественному покупателю.
Крупнейший акционер завода «Кузница на Рыбальском» — фонд «Прайм Эссетс Капитал» Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду «ВИК» Игоря Кононенко.
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