ОБСЕ назначила нового главу миссии в Украине

Новым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу миссии.

«Заместителем председателя СММ ОБСЕ в Украине назначен Марк Этерингтон», — отметили в организации.

Как стало известно ранее, заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября уходит со своего поста.

По его словам, «ОБСЕ — не карьерная организация», «работать в ее структурах можно не более 10 лет».

Хуг занял свой пост в конце марта 2014 года, и все это время информировал общественность о том, что происходит на Донбассе.