Наблюдатели ОБСЕ сообщили о 500 взрывах в Донбассе за сутки

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) насчитали 500 взрывов вдоль линии соприкосновения на Донбассе за прошедшие сутки, заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик на заседании Совета Безопасности ООН.

«Между вчерашним вечером и 11:20 по времени Киева сегодня... СММ зафиксировала 500 взрывов вдоль линии соприкосновения», — сказал он.

По словам Чевика, к вечеру 17 февраля интенсивность снизилась, и после 11:20 миссия зарегистрировала около 30 взрывов.

Напомним, ранее сообщалось об обстреле Станицы Луганской, при котором были ранены два мирных жителя. По информации военных, снаряды попали в детский сад. Половина станицы осталась без электричества, а ее жителей перевели в убежище.