Берлускони купил себе новый футбольный клуб

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони завершил приобретение клуба «Монца». Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на пресс-службу инвестиционного холдинга политика Fininvest.
Основанная Берлускони компания выкупила все 100% акций клуба третьего по силе итальянского футбольного дивизиона (серия С). Совет директоров «Монцы» возглавил бывший президент клуба Никола Коломбо, в него вошли младший брат Сильвио Берлускони — Паоло, а также бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. Последнего назначили гендиректором футбольного клуба.
В какую сумму экс-премьеру обошелся «Монца» — неизвестно, но несколько дней назад итальянская La Gazzetta dello Sport указывала, что за покупку Берлускони отдаст не менее €2,5—3 млн.
Таким образом, бывший глава итальянского правительства завершил сделку по покупке нового футбольного клуба за день до своего дня рождения: в субботу, 29 сентября, Берлускони исполнится 82 года.
«Монца» не первый футбольный актив Сильвио Берлускони. С 1986 по 2017 год он был владельцем «Милана». За это время клуб успел выйти из серии В, восемь раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды завоевывал Межконтинентальный кубок по футболу. В прошлом году Берлускони продал 99,93% акций «Милана» консорциуму китайских инвесторов. Перед сделкой футбольный клуб оценивали в €740 млн.
«Монца» был основан в 1912 году. Клуб никогда не выступал в серии А — высшем дивизионе итальянской футбольной лиги.
Сильвио Берлускони считается одним из богатейших людей Италии, журнал Forbes оценивает его состояние в $6,8 млрд. Семья Берлускони контролирует основанный им холдинг Fininvest — одну из крупнейших компаний Италии. Помимо нее, у Берлускони есть баковские и медиаактивы.
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