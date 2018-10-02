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Россия продаст Индии комплексы С-400 на $5 млрд

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Россия продаст Индии комплексы С-400 на $5 млрд

Россия и Индия во время визита президента РФ Владимира Путина в Дели 5 октября подпишут контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 более чем на $5 млрд. Об этом заявил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“ в составе пяти полков. Сумма этой сделки — более $5 млрд», — сказал он.

При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос российских журналистов, планируется ли подписание других соглашений в сфере ВТС, в частности, на поставку Индии четырех фрегатов, отметив, что работа над другими соглашениями в военно-технической области пока ведется.

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Всего по итогам переговоров Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди планируется подписать более 20 документов.

Россия, Индия, C-400
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Вторник, 2 октября 2018
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