Аналитики Wood Mackenzie предрекают дефицит нефти

Эксперты прогнозируют, что если в ближайшее время не будут открыты крупные нефтяные месторождения, мир столкнется с дефицитом нефти уже в середине 2020-х гг., пишет Oilprice.com.
По оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie, дефицит предложения возникнет в середине следующего десятилетия. При нынешнем уровне технологий и открытия месторождений дефицит нефти может достигнуть 3 млн баррелей в сутки к 2030 г., 7 млн б/с к 2035 г. и 12 млн б/с к 2040 г.
Дело не в том, что открытия не совершаются, их просто недостаточно, чтобы компенсировать естественный спад на старых месторождениях, в то время как мировой спрос на нефть, как ожидается, продолжит расти.
Расходы на геологоразведку резко снизились после падения цен на нефть в 2014 г. Хорошей новостью, по данным Wood Mackenzie, является то, что объем новых открытий коррелирует с расходами на разведку. Поэтому в случае увеличения расходов вероятность открытия новых месторождений нефти должна возрасти.
"Гайана (в Латинской Америке - Ред.) - одно из немногих гигантских нефтяных месторождений, открытых в период спада. Факт заключается в том, что нам нужно больше Гайан, намного больше, и мы нуждаемся в них в ближайшее время. Без них нефтяному рынку грозит дефицит в недалеком будущем", - заявил главный аналитик Wood Mackenzie Саймон Флауэрс.
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