Безработица в США обновила минимум с 1969 года

Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 134 тыс., минимальными темпами за год, свидетельствуют данные министерства труда страны. Но уровень безработицы опустился с 3,9% до 3,7%, достигнув минимума с декабря 1969 года.
Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс. и снижение безработицы до 3,8%.
Согласно пересмотренным данным, в августе число рабочих мест увеличилось на 270 тыс., а не на 201 тыс., как сообщалось ранее.
Средняя почасовая оплата труда в США в сентябре составила $27,24, увеличившись на 8 центов, или на 0,3%, относительно предыдущего месяца. В августе показатель вырос на 0,3% относительно июля.
Средняя продолжительность рабочей недели в прошлом месяце не изменилась и по-прежнему составляла 34,5 часа.
Доля участия трудоспособного населения страны в рабочей силе в сентябре осталась на уровне 62,7%.
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