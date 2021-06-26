Войти
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
госфинансы
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса
позиция
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

экономика
RSS

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Николай Васильковский
Николай Васильковский
344
The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года.

Итак, по состоянию на сегодняшний день в Украине число безработных, которые находятся в трудоспособном возрасте (15-70 лет), составляет 10,5 % или 1 миллион 800 тысяч человек.

Если же говорить об уровне занятости категории 15-70, то, по данным Госстата, она составляет всего 55 %. Итак, что же получается? 55 % трудоустроены, 10,5 % — официально безработные. А что означает «дыра» в 34,5 %? Получается, что 1/3 нашего рынка труда либо работают нелегально, либо на заработках за границей (и тоже не факт, что легально)!

Такая ситуация — это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов. Ведь есть аксиома экономики «чем выше налоговый процент ВВП (т.е. доля доходов коммерсантов и обычных граждан, которую государство собирает в виде налогов) — тем ниже темпы экономического роста».

«В условиях сецессии и мирового экономического кризиса проект № 5600 внедряет достаточно обременительные шаги по повышению налогов, которые приведут к возрастанию рисков банкротств, потери рабочих мест и ухудшению инвестиционного климата», — предупреждает экономист Вячеслав Черкашин.

Что самое интересное, такие же апокалиптические прогнозы дают и некоторые европейские СМИ, и депутаты Европарламента.

Авторитетное The Brussels Times предупреждает, что «если этот налоговый закон, поданный в парламент, будет принят, то суммарное налогообложение бизнеса может стать одним из самых высоких в мире».

The Brussels Times прогнозирует такие тяжелые последствия:

— повышение налогов — а № 5600 увеличивает и акцизы на алкоголь, и ренту на железную руду, и вводит новый налог на землю в виде 5 % от нормативной стоимости участка, и отменяет льготу по НДС для покупателей вторичного жилья, и многое другое — только ослабит украинскую экономику;

— интеграция экономик Украины и Евросоюза «будет умножена на ноль усилиями украинских чиновников».

А Джузеппе Феррандино — евродепутат, член комиссии Европарламента по экономическим и монетарным вопросам — даже написал открытое письмо президенту Зеленскому и другим первым лицам Украины. Феррандино пишет о пагубных последствиях настолько масштабного повышения налогов, последствия которого никто даже не попытался просчитать.

Авторитетный депутат Европарламента предупреждает, что последствиями будут резкий скачок безработицы и отток трудоспособной рабочей силы на заработки в ЕС. Собственно, мы уже наблюдаем этот процесс, а законопроект Зеленского-Шмыгаля только подстегнет темпы безработицы и трудовой миграции еще сильнее.

По словам Феррандино, которые цитирует The Brussels Times, «вместо того, чтобы повышать налоги до самого высокого уровня в мире и ущемлять крупнейшие

предприятия страны, правительству следует изучить другие более гуманные методы, чтобы стимулировать экономику Украины».

Еще один важный аспект — это иностранные инвестиции. Как мы знаем, в 2020 году Украина ощутила рекордный отток иностранных инвесторов. И The Brussels Times поясняет, почему происходят такие деструктивные процессы.

Влиятельное европейское СМИ констатирует, что отношение к иностранным инвесторам в Украине при Зеленском — точно такое же как при Януковиче и Порошенко. И в качестве примера рассказывает историю TIU Canada. По злой иронии, именно этот канадский инвестор в «зеленую» энергетику, построивший 4 солнечных электростанции, был спонсором «Украинского дома» в Давосе, где Зеленский обещал «инвестиционных нянь» для иностранного бизнеса. А когда дошло до дела, когда «приватовские» отбирают активы TIU, власть во главе с Зеленским просто «отморозилась».

Читайте также: Посол Германии посоветовала Украине задуматься о транзите водорода

The Brussels Times в качестве примера приводит историю TIU, хотя могла бы рассказать и о китайской компании Skyrizon, и о швейцарской Proton Energy GROUP S.A. Действительно вопиющие примеры. Китайская Skyrizon купила контрольный пакет акций запорожского завода «Мотор Сич». Но после того как США устроили скандал, президент Зеленский постановил просто отобрать завод у иностранного инвестора. Не менее вопиющая ситуация и с Proton Energy, которая владеет сетью АЗС под брендом Glusco. Но если у TIU забирают активы рейдеры, то АЗС Glusco отбирают государственные органы в лице ГФС и СБУ. На днях Государственная фискальная служба через суд добилась ареста корпоративных прав 28 компаний, связанных с Glusco на общую сумму около 700 миллионов гривен.

В общем, стремление власти принять № 5600 любой ценой чревато целым списком пагубных последствий. И The Brussels Times об этом предупреждает заранее — до того, как «гром грянет».

налоги, безработица
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 26 июня 2021
Пятница, 25 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года. Такая ситуация – это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Ребята, вы серьезно?

ЗЕ… ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском … к теще Медведчука.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Налоговое «головокружение без успехов»

Офис президента и Кабинет Министров предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности – здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды. Цель понятна – «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов спровоцирую проблемы в экономике?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016