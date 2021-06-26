The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года.

Итак, по состоянию на сегодняшний день в Украине число безработных, которые находятся в трудоспособном возрасте (15-70 лет), составляет 10,5 % или 1 миллион 800 тысяч человек.

Если же говорить об уровне занятости категории 15-70, то, по данным Госстата, она составляет всего 55 %. Итак, что же получается? 55 % трудоустроены, 10,5 % — официально безработные. А что означает «дыра» в 34,5 %? Получается, что 1/3 нашего рынка труда либо работают нелегально, либо на заработках за границей (и тоже не факт, что легально)!

Такая ситуация — это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов. Ведь есть аксиома экономики «чем выше налоговый процент ВВП (т.е. доля доходов коммерсантов и обычных граждан, которую государство собирает в виде налогов) — тем ниже темпы экономического роста».

«В условиях сецессии и мирового экономического кризиса проект № 5600 внедряет достаточно обременительные шаги по повышению налогов, которые приведут к возрастанию рисков банкротств, потери рабочих мест и ухудшению инвестиционного климата», — предупреждает экономист Вячеслав Черкашин.

Что самое интересное, такие же апокалиптические прогнозы дают и некоторые европейские СМИ, и депутаты Европарламента.

Авторитетное The Brussels Times предупреждает, что «если этот налоговый закон, поданный в парламент, будет принят, то суммарное налогообложение бизнеса может стать одним из самых высоких в мире».

The Brussels Times прогнозирует такие тяжелые последствия:

— повышение налогов — а № 5600 увеличивает и акцизы на алкоголь, и ренту на железную руду, и вводит новый налог на землю в виде 5 % от нормативной стоимости участка, и отменяет льготу по НДС для покупателей вторичного жилья, и многое другое — только ослабит украинскую экономику;

— интеграция экономик Украины и Евросоюза «будет умножена на ноль усилиями украинских чиновников».

А Джузеппе Феррандино — евродепутат, член комиссии Европарламента по экономическим и монетарным вопросам — даже написал открытое письмо президенту Зеленскому и другим первым лицам Украины. Феррандино пишет о пагубных последствиях настолько масштабного повышения налогов, последствия которого никто даже не попытался просчитать.

Авторитетный депутат Европарламента предупреждает, что последствиями будут резкий скачок безработицы и отток трудоспособной рабочей силы на заработки в ЕС. Собственно, мы уже наблюдаем этот процесс, а законопроект Зеленского-Шмыгаля только подстегнет темпы безработицы и трудовой миграции еще сильнее.

По словам Феррандино, которые цитирует The Brussels Times, «вместо того, чтобы повышать налоги до самого высокого уровня в мире и ущемлять крупнейшие

предприятия страны, правительству следует изучить другие более гуманные методы, чтобы стимулировать экономику Украины».

Еще один важный аспект — это иностранные инвестиции. Как мы знаем, в 2020 году Украина ощутила рекордный отток иностранных инвесторов. И The Brussels Times поясняет, почему происходят такие деструктивные процессы.

Влиятельное европейское СМИ констатирует, что отношение к иностранным инвесторам в Украине при Зеленском — точно такое же как при Януковиче и Порошенко. И в качестве примера рассказывает историю TIU Canada. По злой иронии, именно этот канадский инвестор в «зеленую» энергетику, построивший 4 солнечных электростанции, был спонсором «Украинского дома» в Давосе, где Зеленский обещал «инвестиционных нянь» для иностранного бизнеса. А когда дошло до дела, когда «приватовские» отбирают активы TIU, власть во главе с Зеленским просто «отморозилась».

The Brussels Times в качестве примера приводит историю TIU, хотя могла бы рассказать и о китайской компании Skyrizon, и о швейцарской Proton Energy GROUP S.A. Действительно вопиющие примеры. Китайская Skyrizon купила контрольный пакет акций запорожского завода «Мотор Сич». Но после того как США устроили скандал, президент Зеленский постановил просто отобрать завод у иностранного инвестора. Не менее вопиющая ситуация и с Proton Energy, которая владеет сетью АЗС под брендом Glusco. Но если у TIU забирают активы рейдеры, то АЗС Glusco отбирают государственные органы в лице ГФС и СБУ. На днях Государственная фискальная служба через суд добилась ареста корпоративных прав 28 компаний, связанных с Glusco на общую сумму около 700 миллионов гривен.

В общем, стремление власти принять № 5600 любой ценой чревато целым списком пагубных последствий. И The Brussels Times об этом предупреждает заранее — до того, как «гром грянет».