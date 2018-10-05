В Украине за 4 года запретили 780 российских фильмов и сериалов

Государственное агентство по вопросам кино (Госкино) запретило демонстрацию 780 фильмов и сериалов российского производства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора в Facebook.

«В целом, начиная с августа 2014 года и по сегодняшний день Госкино было запрещено 780 фильмов и сериалов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и карательных органов СССР, в создании которых принимали участие лица, внесенные в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, а также производства государства-агрессора после 1 января 2014 года», — информировали в Госкино.

Регулятор добавил, что такие действия изменили ситуацию на кино- и телерынке Украины, «привели к очищению информационного пространства от российской пропаганды, способствовали появлению массового производства отечественного контента». Кроме этого, в пресс-службе утверждают, что запрет на показ фильмов из России нанес «существенные финансовые убытки российским производителям кино и сериалов».

Из-за участия актера Федора Добронравова, который был внесен в черный список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности страны», в Украине запретили шесть сезонов сериала «Сваты», а также фильм «Сваты. Жизнь без грима». В список запрещенных попали фильмы «Дело о мертвых душах» режиссера Павла Лунгина, «Тебе настоящему», в котором снялся актер Дмитрий Харатьян, «Притяжение» с Валентином Гафтом и «Гадание при свечах» с актером Владимиром Гостюхиным.

Еще 21 кинолента попала в перечень запрещенных по итогам выводов Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино Украины. Среди них такие фильмы, как «Олесь Бузина: жизнь вне времени», «Офицерские жены», «Задание особой важности. Операция „Тайфун“, „И все-таки я люблю“ и другие.

Десять картин попали в список запрещенных согласно закону о кинематографии, то есть впервые были показаны после 1 января 2014 года. Это фильмы „Полоса отчуждения“, „Танкист“, „Любовь в большом городе-3“ и другие.

Госкино аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию телефильмов „Мои чужие дети“ (реж. В. Нетецкий), „Звонок из прошлого“ (реж. С. Васьковский) и „Любовь не обманешь“ (реж. А. Задворный)».

Запрещен показ в стране российского телесериала «Сердце не камень», а также телефильмов «И все-таки я люблю» (российского производства) и «Тариф «Счастливая семья» (российско-украинского производства).