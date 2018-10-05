Сенцов объяснил, почему прекратил голодовку

Юрист Дмитрий Динзе, представляющий интересы украинского политзаключенного Олега Сенцова, подтвердил, что его подзащитный прекратит голодовку 6 октября. Об этом он сказал телеканалу Настоящее Время.

Также адвокат показал письмо самого Сенцова, в котором сказано:

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается — якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие».

По словам Сенцова, насильственное кормление должно проводиться в рамках «реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента».

«В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г», — идет речь также в письме.

«145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!», — резюмирует политзаключенный.