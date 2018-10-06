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Торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой включает пункт об ограничении бизнеса с Китаем

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Торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой включает пункт об ограничении бизнеса с Китаем

Новое торговое Cоглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA) включает положение об ограничении сделок в сфере торговли с Китаем. Об этом заявил в пятницу в интервью агентству Reuters министр торговли США Уилбур Росс.

Соответствующее положение он назвал «шагом в попытке закрыть лазейки» в торговых сделках, которые предназначались для «легитимизации» действий Китая в сферах торговли, интеллектуальной собственности и субсидирования промышленности. Министр пояснил, что, согласно данному пункту соглашения, если какое-либо из трех государств заключит торговую сделку со «страной с нерыночной экономикой», две другие могут выйти из соглашения через шесть месяцев и сформировать свое собственное двустороннее торговое соглашение. «Это логично, это своего рода ядовитая пилюля», — отметил Росс.

Отвечая на вопрос о том, повторят ли США подобное положение в новых торговых соглашениях, например с Японией или ЕС, глава минторга США подчеркнул: «Посмотрим, оно, безусловно, помогает нам в ситуации с Мексикой и Канадой вне зависимости от того, используем ли мы его с кем-то еще». Вместе с тем, продолжил он, прецедент создан, США будет в дальнейшем легче повторить это положение в текстах новых торговых соглашений. «Люди могут прийти к пониманию того, что это одно из ваших непременных условий для заключения сделки», — отметил министр.

Росс также заявил, что не стоит ожидать значительного продвижения в урегулировании торгового спора с Китаем до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в начале ноября.

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В минувшее воскресенье США, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, поставив точку в переговорах, продлившихся больше года. По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA на новых условиях. Вашингтон и Мехико договорились в августе.

Ожидается, что новый договор может быть подписан 29 ноября в Буэнос-Айресе, столице Аргентины, куда лидеры прибудут для участия в саммите «двадцатки». После этого соглашение, как ожидается, может вступить в силу уже во второй половине 2019 года.

Китай, политика Трампа, USMCA
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