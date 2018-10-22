Трамп не намерен прекращать торговую войну с Китаем

Президент США Дональд Трамп продолжит ужесточать таможенные пошлины на китайские товары и хочет в связи с этим принести Пекину «больше страданий». Об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их данным, глава государства не намерен смягчать пошлины на китайские товары. «Он [Трамп] хочет, чтобы они [КНР] испытывали больше страданий» от пошлин на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд, приводит портал слова своего источника. Президент, отметил он, считает, что чем дольше продержатся эти тарифы, тем больше рычагов давления на Пекин он получит. По мнению Трампа, продолжает Axios, торговая война с Китаем еще только «в самом начале».

При этом Трамп не уделяет основное внимание деталям возможного соглашения с Китаем. Он сосредоточен на создании большего количества рычагов давления на Пекин, отмечает Axios. Глава Белого дома в разговорах со своими помощниками заявлял: «Мы сильны, а они слабы». Он подчеркивал, что усиление давления приведет Пекин к столу переговоров для заключения соглашения.

Представители Минфина США рассказали порталу, что обе стороны контактируют, но это «нельзя назвать настоящими переговорами». К тому же консультации проходят на среднем уровне, «но нечасто». Так, команда министра финансов Стивена Мнучина сообщила своим китайским коллегам, что больше не рассматривает в качестве ключевого приоритета увеличение Пекином закупок американской продукции.

Вашингтон требует от Пекина положить конец нарушениям в области прав интеллектуальной собственности и предоставить американским компаниям доступ на свой рынок, отметил Axios. Список требований США, пояснили своим китайским коллегам представители Минфина, не изменился с лета нынешнего года.

Напомним, что с 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп при этом выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на $267 млрд.