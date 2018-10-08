В РФ не исключают возможность новой встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие месяцы на крупных международных мероприятиях. Однако, по его словам, пока никакой соответствующей подготовки не ведется.
«В ближайшие несколько месяцев, насколько мы знаем, предстоят крупные международные мероприятия, на которых могут теоретически оказаться вместе и Путин, и Трамп», — сказал журналистам представитель Кремля. При этом он заметил, что Трамп вряд ли посетит Сингапур в ноябре: «Если мы правильно информированы, то президент США не собирается в Сингапур». В середине ноября в Сингапуре запланирован Восточноазиатский саммит. Песков напомнил, что «дальше еще есть „двадцатка“ в Аргентине». Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.
«Вместе с тем, пока какой-либо подготовки к встрече Путина и Трампа не ведется, каких-либо инициатив не предпринималось в этой связи», — констатировал пресс-секретарь Путина.
Напомним, что 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов.
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