Майниниг биткоинов перестал приносить прибыль

Прибыльность небольших майнеров, которые платят за электричество по розничным ценам, стала нулевой в 2018 г., это произошло впервые в истории, согласно исследованию компании Diar. Эксперты выяснили, что несмотря на значительный рост доходности добычи цифровых денег, даже крупнейшие пулы практически ничего не заработали.
За последние 9 месяцев майнеры получили доход в $4,7 млрд, каждый месяц они получают 54 тыс. биткоинов ($355 млн по среднерыночному курсу на 9 октября) за добавление транзакций посредством майнинга блоков. Помимо этого они зарабатывают на комиссиях за операции пользователей.
В 2018 г. доход от майнинга биткоина стал на $1,7 млрд выше, чем в предыдущем году. При этом аналитики Diar подчеркнули, что ситуация на рынка крайне сложная, даже такие крупные игроки как Bitmain испытывают трудности. Китайский майнинг-пул был вынужден распределить свои вычислительные мощности между странами, чтобы сократить траты на электричество.
В августе компания Genesis Mining сообщила, что из-за снижения стоимости цифровых денег некоторые тарифы перестали приносить прибыль. Клиентов начали вынуждать переходить на пятилетние премиум-контракты.
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