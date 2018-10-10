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Максим Могильницкий: «В вопросе Томоса Порошенко пошел в обход Конституции»

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Максим Могильницкий: «В вопросе Томоса Порошенко пошел в обход Конституции»

Общественная организация «Верховенство права» подала иск к президенту Украины Петру Порошенко касательно его обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею по поводу предоставления автокефалии Украине. Там считают, что президент как субъект властных полномочий не имел компетенции для подписания обращения и его направления. Лидер организации адвокат Максим Могильницкий рассказал, что именно побудило его организацию подать иск и какого решения от суда там ждут.

— Иск Общественной организации «Верховенство права» к Петру Порошенко вызвал нешуточный резонанс и весьма неоднозначную реакцию общественности. Одни украинцы считают вас настоящим патриотом, другие обвиняют в сепаратизме, предательстве и других подобных злодействах. Максим, вы считаете себя патриотом Украины?

— Начну сначала. Что до негативной реакции части общества, то объясняется она довольно просто. Уважение к правам человека и Основному Закону государства — Конституции, в Украине уж не первый год норовят подменить революционным правосознанием и нетерпимостью. В сознание общества воткнули эдакий громоотвод, позволяющий гасить внутреннее напряжение, вызванное общественно-политической и социальной проблематикой страны.

Роль громоотвода доверили внешнему врагу. Сегодня — Путин, а завтра еще кто-нибудь. Планета большая, государств много. Вот и Венгрия нам, якобы, уже не товарищ. Страх и ненависть побудили часть общества махнуть рукой, как на соблюдение законов, так и на права более уравновешенных соотечественников, отказывающихся бояться и ненавидеть.

Вопрос, поднятый в иске, прост до безобразия. Имел ли глава государства законное право обращаться к парламенту, дабы тот просил Вселенского Патриарха о предоставлении Украине Томоса? Я считаю, что он такого права не имел, поскольку запрет на вмешательство государства в дела церкви четко обозначен в Конституции. Выходит, что президент игнорирует Основной Закон.

Нарушил ли он таким образом права членов упомянутой общественной организации, а также всего населения Украины? Я убежден, что нарушил, поскольку Конституция — это Закон, по которому все мы живем. Перечень оснований для подачи иска считаю исчерпывающим.

А потому иные персонажи могут сколько угодно обвинять меня в сепаратизме и других смертных грехах. Для меня, как юриста, это не изменит ровным счетом ничего.

Что же до патриотизма, то давайте определимся с понятиями. Патриотом, в моем понимании, нужно считать того, кто приносит реальную пользу стране и обществу. Того, кто помогает людям, способствует повышению уровня их благосостояния и культуры, объединяет и созидает. Если вы спрашивали об этом, то безусловно. Пытаюсь соответствовать.

У нас же, называя себя патриотом, ты просто обязан кого-нибудь ненавидеть, что-нибудь разрушать или осквернять, раскалывать общество и приносить соотечественникам одно лишь горе. Патриотизм этого сорта определенно не по мне. Таких в новейшей истории было предостаточно. Все они кончили плохо и бесславно.

— Допустим. Но разве не интересы собственного государства должны волновать патриота в первую очередь? Президент и значительная часть общества утверждают, что Томос — это благо для Украины. Так ли важно, каким путем мы пришли к этому благу?

— В первую очередь, любого здравомыслящего человека должны волновать интересы и права людей, проживающих на территории Украины. Интересовался ли кто-нибудь мнением прихожан УПЦ и религиозной громады во главе с Блаженнейшим насчет автокефалии? При условии четкого соблюдения светского и церковного права, их отношение к данной инициативе могло быть и положительным.

Меня в этой ситуации особенно умиляет позиция отдельных лидеров общественного мнения. Они призывают атеистов-патриотов всецело поддержать идею Томоса и автокефалии. С тем же успехом (да простят меня иудеи), могли бы предложить атеистам сделать обрезание. Не только себе, но и окружающим. И, разумеется, исключительно в интересах Украины. Такое вот благо. Выглядит это, прямо скажем, сомнительно. А через что или кого еще нам придется переступить, радостно шагая к этому благу?

— А не кажется ли вам, что все это — обыкновенное крючкотворство? Многие считают, что вы цепляетесь к мелочам и раздуваете скандал.

Нарушение требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Конституции Украины — это вовсе не мелочь. Государство, в лице президента или кого-либо еще, не имеет права вмешиваться в дела церкви и религиозных организаций. Ровно о том же идет речь в пятой статье Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

А Петр Порошенко, в своем обращении к парламенту от двадцатого сентября, открыто признался, что ведет с представителями Вселенского Патриархата переговоры о создании новой автокефальной Православной церкви. То есть, это не один необдуманный шаг, а хорошо продуманная стратегия.

То, что подобные нарушения допускаются гарантом Конституции, уже само по себе является тревожным симптомом, подтверждающим наличие системных проблем с соблюдением права на территории Украины. Что если завтра президент, к примеру, обратится к патриотически настроенным гражданам с призывом сжечь парламент? Во имя спасения нации, так сказать. Противников этой инициативы тоже назовут крючкотворцами? Тем более, что прямого запрета на сожжение парламента в Конституции нет.

Люди, считающие, что мы цепляемся к мелочам, по сути дела, подвергают сомнению целесообразность многовекового развития общества и государства. Можно пойти еще дальше и вернуться к первобытному строю. Назначим себе толкового вождя с костью в носу и абсолютной властью. Так нам прогресс нужен или деградация?

— А каков ваш мотив? Упомянутые вами ЛОМы, в контексте иска к президенту, нередко пишут о вашем прошлом и настоящем. Новая власть лишила вас перспективной должности в прокуратуре. Сегодня, уже будучи адвокатом, вы защищаете интересы людей, которых украинцы считают врагами государства. Может это ваша личная месть государству? Или вы действуете по указке своих клиентов? Некоторые считают именно так.

— Во-первых, должность у меня никто не отнимал. Я сам отдал ее этой власти, решив оппонировать ей. И получается это у меня очень даже неплохо.

Во-вторых, кто бы там кого ни считал врагами, а закон в нашей стране пока никто не отменял. А потому никто не имеет права называть моих подзащитных врагами государства до тех пор, пока это не будет доказано в суде.

Что же касается иска, то это лишь попытка защитить права людей и в очередной раз воззвать к здравому смыслу. Тех, кто заигрался в спасение нации, позабыв о существовании Конституции, можно и нужно одергивать.

То, что некоторые считают местью, я называю попыткой реализации права гражданина Украины на справедливый суд. Обращаю ваше самое пристальное внимание: мы даже не просили суд принять меры к обеспечению иска.

Что можно ответить на вопрос о действиях по указанию сверху? Люди, знающие меня не первый год, сказали бы, что указывает мне лишь совесть. Прочие, если им от этого легче, могут считать, что я действую по указке сбежавших «регионалов», масонов, рептилоидов или кого-либо еще. Мне это безразлично.

— Думаете, что народ Украины поверит вам, при таком-то бэкграунде?

— По вопросам веры лучше обращаться к священнослужителям или, на худой конец, к нашим политикам. Те вечно просят голосовать за них сердцем, а не разумом. Мне важнее совесть. Ни как юрист, ни как православный, я через нее не переступал. И вера народная мне без надобности. Как юрист, я предлагаю людям ознакомиться с фактами и сделать выводы самостоятельно.

А что не так с моим бэкграундом? Всем бы нынешним керманычам такой бэкграунд, как у меня, так и жили сейчас, быть может, по-человечески.

— Поговорим о перспективах иска. Вы регулярно критикуете украинское правосудие, но, в то же время, пишете в своем блоге о новых адвокатских победах. Нет ли здесь противоречий?

Давайте сразу договоримся, что правосудие — это не какая-то единая сущность, а совокупность людей и ситуаций. Ситуации, как и люди, встречаются разные. У нас еще остались честные судьи, которым удается переносить колоссальное давление власти на судебную систему. У других же просто срабатывает инстинкт самосохранения.

Адвокаты из моей команды всегда стремятся до блеска оттачивать свою позицию. И далеко не каждый судья решится назвать черное белым и наоборот.

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Могу лишь выразить уважение тем судьям, которые выносят справедливые решения, удерживая уровень доверия народа к украинской системе правосудия от тотального обрушения. Им сейчас тяжело, как никогда ранее. А дрогнувших перед властью я не осуждаю. Мне таких искренне жаль.

— Значит ли это, что вы не исключаете успеха в деле с Томосом?

— Я бы назвал это не делом с Томосом, а делом с обращением президента. И да — не исключаю. Зачем вообще начинать что-либо, если не веришь в успех? Апостол Павел в Послании к римлянам сказал: «Если Бог за нас, то кто против нас?»

— Представим на минутку, что суд признал вашу правоту. Что произойдет дальше? Украине не видать автокефалии?

Хочу еще раз подчеркнуть, что этим иском мы оспариваем не законность действий Вселенского Патриарха по возможному предоставлению Томоса, а законность президентского решения о направлении обращения к Патриарху Варфоломею.

Я не считаю, что вправе обсуждать вопрос о необходимости предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии. Вместе с тем, мне хорошо известно о существовании церковных канонов, соблюдая которые, этот вопрос можно рассмотреть корректно. И каноны эти не предусматривают вмешательства светских начальников. В том числе и президента.

— Как лично вы относитесь к инициативе президента? Томос — это благо или очередная проблема для страны и народа?

— Едва ли то, что делается в нарушение Конституции Украины, можно считать благом для ее народа. Благие намерения, реализуемые недостойными методами, ведут известно куда.

Петр Порошенко, Максим Могильницкий, Томос
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