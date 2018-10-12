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DCH Ярославского не начнет строить терминал в Днепре без полноценной программы госфинансирования «взлетки» на $120 млн

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DCH Ярославского не начнет строить терминал в Днепре без полноценной программы госфинансирования «взлетки» на $120 млн

Сегодня в обладминистрации Днепропетровщины состоялось совещание по вопросу строительства нового аэропорта в Днепре, в котором принял участие министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Как известно, для начала реализации проекта необходимо выделение государственного финансирования в объеме $120 млн. на постройку новой взлетно-посадочной полосы как объекта стратегического военно-гражданского назначения. Что касается аэровокзального комплекса, то о готовности возвести его заявила группа DCH Александра Ярославского, имеющая успешный опыт создания современного международного аэропорта в Харькове к Евро-2012. В то же время, как подчеркивает Ярославский: «Если государство не выделит деньги на финансирование строительства полосы и перронов, то я не начну строительство».

На состоявшей после сегодняшнего совещания пресс-конференции Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о выделении на «взлетку» для Днепра 1 млрд. грн. (менее $36 млн.). «Ведется работа по включению в государственный бюджет на 2019 год 1 миллиарда гривен на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и летного поля. Работы этого этапа должны быть завершены до марта будущего года», — рассказал Владимир Омелян.

Он предположил, что за это время «инвестор выполнит свою заявленную часть работ по реконструкции терминала аэропорта. Уверен, что с 2021 года Днепр и весь прилегающий к городу регион получит современный аэропорт мирового уровня».

Однако в группе DCH Александра Ярославского сообщают, что строительные работы начнутся только после того, как будет утверждена госпрограмма бюджетного финансирования строительства ВПП на $120 млн. — то есть в полном объеме.

Так, Владимир Васильченко, генеральный директор Международного аэропорта Харьков, сказал журналистам, что старт реконструкции аэропорта будет дан государством, когда в госбюджете будут предусмотрены средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

«С нашей стороны задержек не будет. Но у каждой из сторон — и инвестора, и государства, и местной власти— есть определенные процедурные моменты. Стартом мы можем считать момент, когда в госбюджете появится строка о выделении денег на реконструкцию аэродрома в полном объеме», — сказал Владимир Васильченко.

По мнению экспертов авиасектора, позиция DCH вполне логична. В строительство аэровокзального комплекса в Харькове к Евро-2012 Александр Ярославский вложил свыше $107 млн. Недофинансирование государственной части бюджета этого проекта (работы по реконструкции харьковского аэродрома) составляет 124 млн. грн., которые не выделены по сей день.

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Напомним, в Днепре и области идет сбор голосов за петицию к Президенту Украины Петру Порошенко, в которой местная территориальная громада просит главу государства содействовать, чтобы Кабинет Министров Украины выделили необходимое госфинансирование на строительства новой ВПП. По состоянию на 12.10.2018 г. собрано уже почти 22 тыс. подписей из 25 тыс., которые нужеы для рассмотрения этого документа Президентом Украины.

Александр Ярославский, DCH, Днепр, аэропорт
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