Турецкая Onur начала строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра

Компания Onur Construction International начала работы по возведению взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек в аэропорту Днепра.
Как отмечается в сообщении Днепропетровской ОГА, после завершения строительства изменится категория аэродрома: там смогут принимать самые большие самолеты, в частности Boeing 777 и Airbus A330.
Новая полоса будет длиной 3200 м и шириной 45 м. На ней установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, которое позволит сажать самолеты даже в туман. Также планируется создать новую систему энергопитания, мощный водоотвод и современные очистные сооружения.
«Сейчас идут подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом. Снимаем непригодную почву. На площадке работает около 40 единиц техники и около сотни специалистов. Со временем будем наращивать мощности», — цитируется в сообщении руководитель проекта строительства аэродрома от компании Onur Construction International Джандан Тюмер.
Параллельно частный инвестор — компания DCH работает над возведением нового терминала.
Планируется, что ежегодно аэропорт будет наращивать пассажиропоток. Сначала его планируют увеличить в 2,5 раза — до более 1 млн пассажиров в год, максимально прогнозируют до 4 млн человек.
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