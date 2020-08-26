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Зеленский рассказал, когда начнется строительство нового аэропорта Днепра

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Зеленский рассказал, когда начнется строительство нового аэропорта Днепра

Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Днепр начнется до конца сентября 2020 года, сообщил президент Владимир Зеленский.

«После 15 сентября под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия соответствующие органы проведут большинство важных тендерных процедур и, я уверен, что до конца сентября мы увидим уже работы, которые будут на месте. Как мы и обещали, в этом году начнем строить. Мы максимально будем ускорять этот процесс», — сказал он во время брифинга в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает Интерфакс-Украина.

При этом глава Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко также добавил, что с 15 сентября стартует строительство терминала аэропорта, которое будет проводить частный инвестор компания DCH.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что финансирование строительства аэропорта в Днепре расширено из 100 млн грн до 300 млн грн за счет средств 2019 года.

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Как сообщалось, за госсредства в новом аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить промышленно-финансовая группа DCH. Планируется его высокая пропускная способность — до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта — 4,8 млрд грн.

Днепр, аэропорт
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