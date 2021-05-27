У Зеленского обещают ускорить в разы строительство ВПП в аэропорту Днепра

Темпы строительства взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта ускорятся в разы уже в течение нескольких месяцев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Строительство аэропорта в Днепре идет не теми темпами, которые ожидали и хотели бы видеть местные жители. Уже через несколько месяцев вы увидите ускорение в разы строительства взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта», — рассказал Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
Он также добавил, что «в настоящее время в рамках программы „Большое строительство“ завершается проектирование аэропортов в Ужгороде, Черновцах, Ривном, Полтаве и Кривом Роге».
Кроме того, замглавы ОП добавил, что Украина вышла на финальную стадию переговоров с отдельными крупными иностранными авиакомпаниями по созданию национальной украинской авиакомпании-перевозчика.
Тимошенко также отметил, что в текущем году планируется увеличение госбюджета за счет его наполнения средствами от транзитного авиасообщения, которое, в свою очередь, будет увеличено транзитом в небе Украины европейскими авиаперевозчиками.
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