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«Антонов» смог продать в Украине два самолета

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«Антонов» смог продать в Украине два самолета

Государственное предприятие «Антонов» нашло первого заказчика в Украине на региональный реактивный самолет Ан-158, которым стала специализирующаяся на чартерных рейсах авиакомпания Fanair. Об этом сообщает издание avianews.com.

В соответствии с меморандумом, подписанным 12 октября гендиректором авиакомпании Василием Пустоваловым и вице-президентом по маркетингу и продажам ГП «Антонов» Юлием Кисилевым, предприятие поставит Fanair два Ан-158 в компоновке на 97 мест.

«Подписанный меморандум станет основанием для запуска финансирования проекта. ГП „Антонов“ поставит самолеты через 6 месяцев после активации контракта по схеме финансового лизинга», — сообщили в ГП «Антонов», уточнив, что самолеты будут строиться без применения российских деталей.

«После тщательного анализа и изучения характеристик самолета Ан-158 совет директоров авиакомпании принял решение приобрести два таких самолета для выполнения рейсов на территории Украины, а также стран ближнего зарубежья. Ориентировочно поставки самолетов запланированы на конец 2020 года. Экипажи будут проходить переобучение в летном центре ГП «Антонов», — сказал руководитель Fanair.

На сегодняшний день ГП «Антонов» выпустило шесть серийных Ан-158, которые переданы в авиакомпанию Cubana.

Также один Ан-158, созданный на базе прототипа Ан-148, находится в распоряжении предприятия.

Сейчас из новой линейки самолетов Антонов в Украине на регулярных рейсах эксплуатируется только один Ан-140, который летает в авиакомпании «Мотор Сич». Один Ан-148 передан в государственное авиационное предприятие Украины для обеспечения перевозок высших должностных лиц государства.

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По данным реестра гражданских воздушных судов Украины, во флоте Fanair числятся два самолета — Airbus A320 1994 года выпуска и A321 2004 года выпуска.

По данным ГП Антонов, с 2009 года на рынок поставлено 45 самолетов семейства Ан-148/158, в том числе, 39 — Ан-148, и 6 — Ан-158.

Сейчас в сборочном цеху ГП «Антонов» находится 10 самолетов семейства Ан-148/158 в разной степени готовности.

Антонов, Ан-158
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