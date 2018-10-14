Рейтинг партии Меркель обновил антирекорд

Рейтинг немецких Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) вторую неделю подряд продолжает оставаться на рекордно низком уровне. Таковы опубликованные в воскресенье результаты опроса, который был проведен службой Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag.
Сейчас за консерваторов готовы отдать голоса только 26% жителей ФРГ, что на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее. Второе место в рейтинге политической популярности делят Социал-демократическая партия Германии и «зеленые» — по 17%. За правую «Альтернативу для Германии», которая неделю назад следовала сразу за ХДС/ХСС, сейчас готовы голосовать 15% электората. Левая партия пользуется поддержкой 11% избирателей, либералы — 9%.
В опросе приняли участие 1,9 тыс. человек.
Опрос был опубликован на фоне проходящих в воскресенье выборов в федеральной земле Бавария. Это единственный субъект страны, где консерваторов представляет ХСС — партия Хорста Зеехофера. ХДС канцлера Ангелы Меркель в регионе политическую деятельность не осуществляет.
Социологи полагают, что ХСС по итогам выборов утратит парламентское большинство, что станет ударом по консерваторам в целом и по федеральному правительству Меркель.
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