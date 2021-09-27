Партия Меркель тоже готова к формированию правящей коалиции с либералами и «зелеными»

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) готов к формированию правящей коалиции ФРГ с либералами и «Зелеными». Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет.

«Мы готовы к переговорам о так называемой коалиции „Ямайка“ (ХДС/ХСС, либеральная Свободная демократическая партия и „Зеленые“ — по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки)», — сказал он.

Лашет также назвал неудовлетворительным результат, продемонстрированный консерваторами на выборах в Бундестаг, по итогам которых они уступили первое место Социал-демократической партии Германии. «Конечно, я знаю, что несу отчасти личную ответственность за результат на выборах», — признал Лашет.

Напомним, ранее кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил, что также хочет формировать федеральное правительство с участием двух партий — «Зеленых» и Свободной демократической партии.