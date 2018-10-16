В Варшаве начался демонтаж памятника погибшим советским солдатам

Власти польской столицы начали демонтаж памятника Благодарности Красной армии, установленного в Скарышевском парке на правом берегу Вислы. Об этом во вторник сообщил СМИ пресс-секретарь мэрии Варшавы Бартош Милчарчик.
«Демонтаж памятника начался. Он продлится до конца месяца», — сказал он. «В соответствии с решением Института национальной памяти, он будет передан Музею «проклятых солдат», — добавил представитель мэрии.
Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке варшавского района Прага на правом берегу Вислы 15 сентября 1946 года в память о солдатах РККА, погибших 10-15 сентября 1944 года в боях за этот район города. Этот монумент регулярно становится мишенью вандалов. От памятника неоднократно откалывали его фрагменты, на него наносили оскорбительные надписи.
21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих «дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Несколько десятков из них уже демонтированы.
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