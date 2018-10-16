РПЦ разорвала отношения с Константинополем: что означает церковный раскол

Заседание Священного синода РПЦ в Минске Фото: Игорь Палкин / РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Такое решение принято в понедельник по итогам заседания Священного синода РПЦ, продолжавшегося почти шесть часов. Синод под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и с участием митрополита Украинской православной церкви Онуфрия впервые прошел за пределами России — в Минске.

Константинопольский (Вселенский) патриархат находится в расколе, заявил журналистам после Собора председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Основанием для такого вывода стали последние решения Константинопольского патриархата, уточнил он.

11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 года, которым Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве, — то есть тем самым признал Украину своей канонической территорией. Синод также установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми РПЦ, — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Также с главы УПЦ КП Филарета (Денисенко) была снята анафема, наложенная РПЦ.

«Принятие в общение раскольников», «посягательство на чужие канонические уделы», «попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств» выводят Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и делают невозможным продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами, говорится в итоговом заявлении Священного синода РПЦ.

В нем также приводится подробная аргументация того, почему решения Константинополя, принятые 11 октября, нарушают православные каноны, и оспариваются претензии Вселенского патриархата на то, чтобы считать своей канонической территорией Украину.

«Провозглашаемое Константинополем» учение в заявлении называется «ложным», а действия патриархата «беззаконными». Вместе с тем в нем ни разу не упоминается слово «ересь» и его производные. «Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви», — говорится в документе.

Что это значит?

До решения синода РПЦ разрыв канонического общения назывался представителями церквей и экспертами крайней мерой, на которую может пойти Москва в ответ на действия Вселенского патриархата. Хотя звучали и более радикальные предложения. Так, член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков в связи с решениями Константинополя по Украине предлагал созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его синода.

Евхаристическое общение — каноническое единство церквей, возможность для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви. Разрыв евхаристического общения — запрет на принятие таинств другой церкви. После разрыва евхаристического общения прекратятся совместные богослужения РПЦ и Вселенского патриархата, прихожане РПЦ не смогут причащаться и совершать таинства в храмах Константинопольского патриархата, пояснил Иларион.

Впрочем, заявление РПЦ о расколе с Константинополем это не самая крайняя мера, на которую могла пойти Москва. Крайней мерой стало бы предание патриарха Варфоломея анафеме. Однако, эксперты считают, что предание анафеме Варфоломея — это пока нереалистичный сценарий.

Текущий разрыв отношений отчасти похож на то, что произошел в 1996 году из-за Эстонии. В 1996 году патриарх Варфоломей принял Эстонскую апостольскую православную церковь под свою каноническую юрисдикцию. После чего Священный синод РПЦ под председательством патриарха Алексия постановил приостановить каноническое и евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. До 2001 года патриархаты провели несколько раундов переговоров, им удалось урегулировать отношения и общение было восстановлено.

С другой стороны, сейчас и политические обстоятельства, и церковное воздействие несколько другие. Тогда сравнительно быстро пришли к компромиссу, при этом сейчас в Эстонии сохранились структуры как Московского, так и Константинопольского патриархата. Тогда РПЦ, получается, пошла на уступки, все-таки не стала ставить условием уход Константинопольского патриархата из этой страны. В настоящее время накал политических страстей намного выше.

Что раскол значит на практике?

Уже после заседания синода пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что верующие РПЦ, в том числе и прихожане УПЦ, не смогут молиться на расположенной в Греции горе Афон, так как «Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Гора Афон пользуется популярностью у российских и украинских политиков и бизнесменов. Которым теперь, очевидно, придется менять привычки. А тамошним монастырям придется искать других благодетелей.

Епархии и приходы, которые подчиняются Константинопольскому патриархату, есть и в других странах, например в Турции (на нее приходится шесть епархий и десять монастырей), Западной Европе, Северной и Южной Америке. В каноническую территорию также включены некоторые храмы в Австралии, Сингапуре и даже в Таиланде. Верующие РПЦ и, соответственно, УПЦ не смогут причащаться или приходить на богослужения во все храмы Константинопольского патриархата.