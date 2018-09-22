В Варшаве работники бюджетной сферы провели многотысячный митинг протеста

Около 20 тысяч работников бюджетной сферы вышли на акцию протеста в Варшаве с требованием более высоких зарплат. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на RMF 24.
В акции протеста приняли участие учителя, пожарные, спасатели, рядовые работники судов, люди, которые работают в сфере здравоохранения, социальные работники.
Они требовали немедленного увеличения зарплат и встречи с премьером Матеушем Моравецким.
«Если есть достойная заработная плата и пенсионное обеспечение также будет достойным. Мы чувствуем себя недооцененными. Нам еще нужно много законодательных изменений, чтобы мы все могли быть счастливыми», — заявили протестующие.
В демонстрации приняли участие профсоюзы со всей Польши, представители крупнейших городов и небольших городков. Все подчеркивали, что Польша нуждается в высшей заработной плате и что они не хотят быть рабами в центре Европы.
«С нас довольно правительственной политики, ее высокомерия, отсутствия диалога и лжи премьера Моравецкого» — заявил представитель одного из профсоюзов.
Особенно протестующие были возмущены словам Ярослава Сэллина, заместителя министра в правительстве «Права и справедливости», который заявил, что «надо быть слепым, чтобы не заметить улучшения положения работников в Польше».
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