Небоевые потери ВСУ на Донбассе составили 2,7 тысяч человек

Небоевые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время военных действий в Донбассе составили 2,7 тыс. человек. Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» сообщил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«За четыре года из 2,7 тыс. небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголем, наркотиками), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 — нарушение мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства», — заявил он.

По словам Матиоса, две трети самоубийств совершены не в зоне боевых действий, а в пунктах постоянной дислокации, в которые силовики отправляются на восстановление. Прокурор признал, что на данный момент в Украине отсутствует системная государственная психосоциальная реабилитация для ветеранов.

Отметим, что еще больше случаев самоубийств фиксируется среди тех, кто закончил службу в зоне конфликта. Так, глава комитета Верховной рады Украины по делам ветеранов, участников конфликта и людей с инвалидностью Александр Третьяков весной этого года сообщал, что более тысячи ветеранов покончили жизнь самоубийством. По его данным, средний возраст ветеранов составляет около 35 лет.