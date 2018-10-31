Путин поможет Додону на выборах

Президент России Владимир Путин во время визита в Москву молдавского лидера Игоря Додона объявит об определенных решениях, призванных повысить популярность Додона и его «Социалистической партии» перед намеченными на февраль парламентскими выборами в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники, участвующие в подготовке встречи президентов.
По их словам, никаких соглашений, скорее всего, и на этот раз подписано не будет.
«Но это не исключает возможности принятия Москвой как жеста доброй воли любых решений в молдавском направлении с целью поддержки Додона и его партии перед важными для них выборами», — говорится в материале.
В частности, по словам собеседника, знакомого с программой визита, в Москве гость получит 11 автомобилей «КамАЗ», которые российская сторона решила «подарить» коммунальным службам Молдовы.
«Так уже было в январе 2017 года, когда Додон впервые в статусе президента встретился с Путиным. Российский лидер тогда сказал, что Москва начнет снимать ограничения на поставки в РФ молдавской сельскохозяйственной и винодельческой продукции. Ее ввоз был ограничен в 2013-2014 годах на фоне активного сближения Молдовы с ЕС, которое завершилось подписанием между Кишиневом и Брюсселем Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли», — говорится в материале.
С тех пор полностью экономические отношения между странами так и не восстановились. Додон прилетел в Москву вечером 30 октября и пробудет там до 1 ноября.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016