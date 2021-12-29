Экс-президента Молдовы Додона признали подозреваемым по делу о хищении $12 млн

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона признали подозреваемым по делу о хищениях $12 млн. Об этом сам Додон сообщил журналистам после допроса в генпрокуратуре, сообщают местные СМИ.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре. По версии следствия, в 2008 году члены руководства Energocom, которая занимается обеспечением страны электричеством, по предварительному согласованию с Министерством экономики и инфраструктуры и Национальным агентством по регулированию энергетики создали преступную схему. Ее суть заключалась в необоснованном завышении закупочных цен на электроэнергию и присвоении себе разницы. В частности, речь шла о контракте на поставку электроэнергии между Молдовой и Украиной.

В декабре Додона вызвали в прокуратуру по этому делу. Повестку получил и экс-глава Демократической партии миллиардер Владимир Плахотнюк.

«Они сказали, что я подозреваемый, не обвиняемый», — заявил бывший президент после допроса.

В 2008 году Додон занимал пост министра экономики и первого вице-премьера. С 2009 по 2016 год он был депутатом, в 2016-м стал президентом, а в ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства Майе Санду. В июле 2021 года он снова стал депутатом, но в октябре заявил об уходе из парламента, где большинство получила партия Санду.