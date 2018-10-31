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Лукашенко заявил о желании стать самым надежным партнером США
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Лукашенко заявил о желании стать самым надежным партнером США

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Лукашенко заявил о желании стать самым надежным партнером США

Белорусский президент Александр Лукашенко надеется на серьезное улучшение отношений с США, считая их ведущей страной мира. Об этом он заявил в среду на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, передает ТАСС.

Митчелл прибыл для участия во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) в Минске (30 октября — 1 ноября).

«Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной», — сказал Лукашенко. По его словам, это исторический визит высокопоставленного чиновника США, «с которого начнется постепенный выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения». «Если сказать, что за последнее время не произошло никаких изменений в белорусско-американских отношениях, это будет неправда, сам визит высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа был бы невозможен, — заявил Лукашенко. — Да, произошли серьезные подвижки в наших отношениях, но я не назвал бы их кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе».

Президент Беларуси подчеркнул, что власти привержены тому, чтобы она «была суверенной и независимой». «Мы хотим быть предсказуемыми и никогда не изменяли этим принципам, поэтому к нам нормально относятся многие страны мира, — отметил Лукашенко. — Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я обещаю, что Беларусь будет самым надежным и искренним партнером. Если Беларусь что-то вам пообещает, даже в ущерб себе мы это сделаем».

По словам Лукашенко, его американский гость прекрасно знает проблемы региона. «Мы знаем отношение вашей страны к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира, если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно на востоке Европы, здесь, на геополитическом разломе, мы готовы к этому», — сказал президент Белоруссии.

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Отметим, что в последние годы отношения Беларуси с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к расширению штата посольства США в Минске. США приостановили действие санкций против ряда белорусских предприятий, но ограничения по-прежнему действуют в отношении некоторых представителей власти республики и предприятия «Белвнешпромсервис».

США, Беларусь, Александр Лукашенко
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