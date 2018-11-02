Меркель заявила о необходимости покончить с клановой экономикой в Украине

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с руководителями фракций Верховной Рады заявила, что Украине следует покончить с клановой экономикой, сообщил руководитель фракции «Самопомич» Олег Березюк.
«Это утверждение канцлер сделала четко в конце встречи с лидерами парламентских фракций, с улыбкой глядя на некоторых членов Верховной Рады. Она прямо сказала, что не следует поддерживать клановую экономику», — говорится в пресс-релизе партии «Самопомич».
Лидер фракции «Самопомич» также отметил, что у Ангелы Меркель очень либеральная позиция относительно «Северного потока». «Даже в своих ответах говорила, что надо еще на это смотреть», — отмечается в сообщении.
В целом, по мнению Березюка, разговор Меркель с украинскими парламентариями был продуктивным и полезным, хотя одновременно жестким и откровенным.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016