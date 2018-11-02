Меркель заявила о необходимости покончить с клановой экономикой в Украине

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с руководителями фракций Верховной Рады заявила, что Украине следует покончить с клановой экономикой, сообщил руководитель фракции «Самопомич» Олег Березюк.

«Это утверждение канцлер сделала четко в конце встречи с лидерами парламентских фракций, с улыбкой глядя на некоторых членов Верховной Рады. Она прямо сказала, что не следует поддерживать клановую экономику», — говорится в пресс-релизе партии «Самопомич».

Лидер фракции «Самопомич» также отметил, что у Ангелы Меркель очень либеральная позиция относительно «Северного потока». «Даже в своих ответах говорила, что надо еще на это смотреть», — отмечается в сообщении.

В целом, по мнению Березюка, разговор Меркель с украинскими парламентариями был продуктивным и полезным, хотя одновременно жестким и откровенным.