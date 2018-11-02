Украина накопила в ПХГ 17,1 млрд кубометров газа

Украина по состоянию на начало ноября накопила природный газ в подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 17 млрд 139,35 млн куб. м, что на 1,6% (на 273,56 млн куб. м) больше, чем на 31 октября 2017 года, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».
Так, с 8 апреля по 31 октября 2018 года запасы в хранилищах возросли в 2,3 раза, или на 9 млрд 704,19 млн куб. м.
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в октябре ПХГ пополнились на 904,86 млн куб. м (29,19 млн куб. м/сутки), в сентябре — на 1 млрд 594,99 млн куб. м (53,17 млн куб. м/сутки), августе — на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), июле — на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), июне — на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), мае — на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля — на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).
При этом по состоянию на 31 октября 2018 года страна продолжала закачивать газ в хранилища, тогда как в предыдущие четыре года в это время уже происходил отбор из ПХГ.
Ранее Кабинет министров Украины ожидал, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016