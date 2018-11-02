Украина накопила в ПХГ 17,1 млрд кубометров газа

Украина по состоянию на начало ноября накопила природный газ в подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 17 млрд 139,35 млн куб. м, что на 1,6% (на 273,56 млн куб. м) больше, чем на 31 октября 2017 года, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».

Так, с 8 апреля по 31 октября 2018 года запасы в хранилищах возросли в 2,3 раза, или на 9 млрд 704,19 млн куб. м.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в октябре ПХГ пополнились на 904,86 млн куб. м (29,19 млн куб. м/сутки), в сентябре — на 1 млрд 594,99 млн куб. м (53,17 млн куб. м/сутки), августе — на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), июле — на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), июне — на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), мае — на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля — на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

При этом по состоянию на 31 октября 2018 года страна продолжала закачивать газ в хранилища, тогда как в предыдущие четыре года в это время уже происходил отбор из ПХГ.

Ранее Кабинет министров Украины ожидал, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.