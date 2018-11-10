ЕС считает нелегитимным проведение выборов в ЛДНР

Евросоюз считает незаконным проведение выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), запланированных на 11 ноября, и не намерен признавать их результаты. Об этом сообщается в субботу в официальном заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини.

«ЕС считает, что „выборы“, запланированные на 11 ноября 2018 года на неподконтрольных правительству территориях так называемых Луганской народной республики и Донецкой народной республики нелегальными и не намерен признавать их, — говорится в сообщении. — ЕС осуждает эти „выборы“, поскольку они нарушают международный закон, подрывают обязательства, предписанные минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законы Украины».

Напомним, ранее официальный Киев заявил, что выборы в так называемых ДНР и ЛНР нарушают законодательство Украины и идут вразрез с минскими соглашениями. Это позицию также поддержали большинство стран мира.