ЕС считает нелегитимным проведение выборов в ЛДНР

Евросоюз считает незаконным проведение выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), запланированных на 11 ноября, и не намерен признавать их результаты. Об этом сообщается в субботу в официальном заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини.
«ЕС считает, что „выборы“, запланированные на 11 ноября 2018 года на неподконтрольных правительству территориях так называемых Луганской народной республики и Донецкой народной республики нелегальными и не намерен признавать их, — говорится в сообщении. — ЕС осуждает эти „выборы“, поскольку они нарушают международный закон, подрывают обязательства, предписанные минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законы Украины».
Напомним, ранее официальный Киев заявил, что выборы в так называемых ДНР и ЛНР нарушают законодательство Украины и идут вразрез с минскими соглашениями. Это позицию также поддержали большинство стран мира.
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