В ДНР и ЛНР объявили результаты «выборов»

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин набирает 60,9% голосов избирателей после подсчета 97,52% бюллетеней. Об этом заявила в понедельник «председатель ЦИК ДНР» Ольга Позднякова.

Также известно, что «провластное» движение «Донецкая республика» набирает 72,74% голосов избирателей.

В свою очередь в Луганске, по данным местного «избиркома», исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник набирает 68,4% голосов избирателей по итогам подсчета 96% бюллетеней.

При этом после обработки 96% бюллетеней на выборах депутатов Народного совета ЛНР лидирует общественное движение «Мир Луганщине» с 74,13% голосов.

Напомним, что Украина не признает так называемых «выборов» в ДНР и ЛНР. Ведущие страны мира также выступили с осуждением их проведения.