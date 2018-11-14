Госипотека на обеспечению жильем сотрудников МВД получит 2 млрд грн конфискованных средств

Кабинет министров Украины утвердил программу обеспечения жильем спасателей и полицейских на основании финансового лизинга, на которую выделит 2 млрд грн из нераспределенных конфискованных судом средств по коррупционным делам.
Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующие решения были приняты на заседании в среду.
Согласно проекту постановления, нераспределенные средства, полученные от конфискации средств и продажи конфискованного судом имущества по коррупционным делам в 2017 году, в размере 2 млрд грн будут направлены Госипотеке на приобретение квартир для полицейских и спасателей на условиях финансового лизинга.
«В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям работает около 54 тыс. человек, из них 4 тыс. — пребывают на квартирном учете, около 23 тыс. требуют улучшения жилищных условий. Ежегодно государство может обеспечить жильем меньше 1% сотрудников. Приблизительно такая же ситуация в Национальной полиции — только хуже. Большинству наших спасателей и полицейских придется ожидать жилья 50-80 лет. Поэтому наше предложение — новая система обеспечения этих сотрудников собственным жильем на условиях льготного финансового лизинга... По нашему мнению, это укрепит профессиональную мотивацию и личное развитие офицера», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания.
По его словам, распределение платежа будет выглядеть так: государство 100% будет оплачивать расходы на обслуживание договора лизинга, а также до 40% лизингового платежа. Сумма компенсации будет зависеть от стажа и состава семьи. Срок лизинга будет составлять не больше 20 лет с возможностью досрочного погашения.
Расчет ежемесячной выплаты будет не более 25% от денежного обеспечения сотрудника.
В случае смерти служащего государство покроет весь ипотечный договор.
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