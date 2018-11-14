В Украине ввели мораторий на отключение теплоснабжающих предприятий от газа и электричества в отопительный период

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о введении прямого запрета на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период, заявляет вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко
«На правительстве приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплопоставщикам на время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом», — написал Зубко на своей странице в соцсети Facebook.
Также члены правительства приняли решение поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с НАК «Нафтогаз Украины» за природный газ.
«Для предприятий ТКЭ в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года — уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ — 60% (на сегодня он составлял 90%)», — написал вице-премьер.
Также Зубко отметил, что граждане Украины «должны быть защищены от безответственности местных чиновников, которые неспособны обеспечить теплоснабжение в их жилье».
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