Apple может начать снимать свои фильмы

Американская корпорация Apple заключила многолетнее соглашение с развлекательной компанией A24 о создании фильмов. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что Apple старается развивать собственный контент. Компания планирует снятые фильмы и телешоу предоставлять бесплатно владельцам своих устройств уже в следующем году в рамках стратегии построения лояльности потребителей.

A24 — американская компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Она специализируется на производстве фильмов и телевизионных программ. Среди ее проектов — «Леди Берд», «Лунный свет», «Комната», «Товарищ детектив», «Под Сильвер-Лэйк», «Высшее общество».

Несколько фильмов A24 получали «Оскар», «Золотой глобус» и другие премии.