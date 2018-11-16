В Кувейте запретили «Братьев Карамазовых»

Власти Кувейта запретили почти тысячу книгу, включая роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на руководителя Кувейтского международного книжного фестиваля Саада аль-Анзи.

По словам аль-Анзи, всего в список запрещенных попали 948 книг. Они не прошли проверку комитета по цензуре, который действует в соответствии с законом 2006 года о печати и публикациях. Согласно документу, к правонарушениям в литературе и журналистике относятся оскорбления ислама или судебной системы Кувейта, угроза национальной безопасности, «подстрекательство к беспорядкам» и совершение «аморальных» действий.

Как отмечает The Guardian, за последние пять лет министерство информации Кувейта запретило более 4 тыс. книг, включая «100 лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса и «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго.

«Братья Карамазовы» — последний роман Достоевского. Он был задуман как первая часть произведения «История Великого грешника». Роман был дописан в ноябре 1880 года. Писатель умер через два месяца после публикации.