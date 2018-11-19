Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 19 ноября 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 27,75497 грн за доллар против 27,7743 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,4908 грн против 31,3988 грн 16 ноября.