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Зеленський: Бажано обміняти "всіх на всіх". Всі адекватні країни підтримують цей трек

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Обмін полоненими з російською федерацією у форматі "всіх на всіх" можливий лише в одному випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського президента Володимира Зеленського під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України.

"Бажано обміняти "всіх на всіх". Всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас йдуть обміни. Вони повільніші, чим хотілося. Трек "всіх на всіх" спроможний в одному випадку", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що питання обміну полоненими "всіх на всіх" буде одним з питань, яке будуть обговорювати на установчому саміті миру у Швейцарії.

"Деякі скептично кажуть, що це тільки після закінчення війни, бо це одна з умов закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість зробити це, спробувати це зробити раніше. Як? Є практичний майданчик - саміт миру. Практичним він буде, коли відбудеться саміт", - пояснив глава держави.

Зеленський
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