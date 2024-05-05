Міноборони: 70% від суми всіх угод, які уклала Агенція оборонних закупівель, припадає на вітчизняних виробників озброєння

"Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклало чергові контракти на придбання товарів оборонного призначення з вітчизняними виробниками, договори підписали під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського в Хмельницьку область, повідомила пресслужба Міноборони.
"70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування у них", - цитує пресслужба директорку "Агенції оборонних закупівель" Марину Безрукову в телеграм-каналі.
Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, "контракти з українськими підприємствами ОПК - це посилення безпеки країни. Міністерство оборони України й надалі дотримуватиметься пріоритету щодо підтримки вітчизняних виробників озброєння".
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