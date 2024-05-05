Сікорський: Польща “не відкриватиме свої карти” у питанні можливого відправлення своїх військ в Україну

Слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не можна виключати направлення союзницьких військ до України, є “слушними”. Польща “не відкриватиме свої карти” у питанні можливого відправлення своїх військ в Україну.

Про це в інтерв’ю BBC заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ із посиланням на РАР.

На запитання, наскільки росія становить пряму загрозу для Польщі, глава польської дипломатії відповів: він не думає, що путін проявить таку необачність і нападе на країну-члена НАТО. Проте Сікорський зауважив, що путін був нерозсудливим, нападаючи на Україну, і тепер вважається воєнним злочинцем.

Коментуючи слова президента Франції Макрона про те, що він нічого не виключає у контексті присутності західних військ в Україні, Сікорський зазначив, що слушно ставити путіна в ситуацію, в якій він не впевнений, що Захід зробить і заздалегідь виключить певний розвиток подій. Відповідаючи на запитання, чи Польща може розглядати можливість направлення своїх військ в Україну, він підкреслив: “Ми не відкриватимемо свої карти і дамо президенту путіну подумати, як ми вчинимо”.

Він висловив задоволення тим, що Конгрес США нарешті схвалив військову допомогу Україні.

"Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, свої електростанції, свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще направляти гроші на оборону України, ніж потім на її відновлення", - підкреслив Сікорський.

Глава польської дипломатії визнав, що було би краще, якби закон про допомогу Сполученими Штатами Україні був ухвалений раніше, але зазначив, що ця допомога вже йде.

"Думаю, президенту путіну добре було б визнати своє вторгнення помилкою і переоцінити ситуацію, враховуючи, що ми допомагатимемо Україні стільки, скільки це буде потрібно", - сказав польський міністр.

Він додав, що війна може закінчитися лише тоді, коли путін зрозуміє, що ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за ту мету, якої він хоче досягти. Проте глава польської дипломатії наголосив, що путіну ще може знадобитися деякий час, щоб це зрозуміти.

На запитання, чи бачить він місце для дипломатії у припиненні війни, Сікорський відповів, що не бракує потенційних посередників, зокрема Туреччини чи ООН.

“Китай міг би фактично змусити путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що путін хоче вести переговори”, - констатував міністр.

Сікорський також оцінив, що ЄС міг би зробити ще більше у контексті військової допомоги для України, зазначаючи при цьому, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС для України є навіть вищою, ніж це роблять Штати.