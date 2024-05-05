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Оголошення Зеленського в розшук: В ОП порадили росіянам пошукати здоровий глузд

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Міністерство внутрішніх справ росії оголосила у розшук українського президента Володимира Зеленського. В Офісі президента, реагуючи на це, порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости" та коментар прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

Так, російське агентство "риа новости" опублікувало скріншот з бази даних російського МВС про оголошення в розшук Зеленського. Згідно з даними з бази російського МВС, підставою для оголошення в розшук стала нібито порушена стосовно Зеленського кримінальна справа в росії.

На Банковій на такий випад російських силовиків вже відреагували. Речник українського президента в коментарі РБК-Україна порадив російському МВС "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".

Зеленський, Никифоров
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