Оголошення Зеленського в розшук: В ОП порадили росіянам пошукати здоровий глузд

Міністерство внутрішніх справ росії оголосила у розшук українського президента Володимира Зеленського. В Офісі президента, реагуючи на це, порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости" та коментар прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

Так, російське агентство "риа новости" опублікувало скріншот з бази даних російського МВС про оголошення в розшук Зеленського. Згідно з даними з бази російського МВС, підставою для оголошення в розшук стала нібито порушена стосовно Зеленського кримінальна справа в росії.

На Банковій на такий випад російських силовиків вже відреагували. Речник українського президента в коментарі РБК-Україна порадив російському МВС "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".