Жена взяточника из Херсонской ГАСИ Вакуленко – Беляева, занимающая такой же пост в Одессе, ушла на больничный

Главный инспектор отдела по работе с разрешительными документами Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Одесской области Инна Беляева, являющаяся женой пойманного на взятке главного инспектора ГАСИ в Херсонской области Владислава Вакуленко, неожиданно ушла на больничный сразу после его задержания. Об этом сообщают источники издания Антикор.
О причинах, побудивших сотрудницу Одесской ГАСИ взять больничный спустя всего несколько дней после задержания ее мужа, не сообщается.
По информации источников, Инна Беляева работает на разных должностях в Одесской ГАСИ со времен Януковича. В последний раз она была повышена в должности несколько недель назад.
Любопытно, что, несмотря на работу в Херсонской области, Владислав Вакуленко продолжал в официальных документах указывать своим местом жительства Одессу, где он проживал вместе с супругой.
Издание отмечает, что вместе с Вакуленко на взятке был задержан глава ГАСИ в Херсонской области Сергей Циклинский. Об этом 16 ноября сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его информации, Циклинский, Вакуленко и неназванный руководитель частной компании вымогали и получили 4,5 тыс. долларов за согласование строительной документации. Задержание подозреваемых состоялось 15 ноября силами управления «К» Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.
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