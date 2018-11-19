Войти
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье
коррупция
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье
Украина может приостановить членство в Интерполе
резонанс
Украина может приостановить членство в Интерполе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Жена взяточника из Херсонской ГАСИ Вакуленко – Беляева, занимающая такой же пост в Одессе, ушла на больничный

719
Жена взяточника из Херсонской ГАСИ Вакуленко – Беляева, занимающая такой же пост в Одессе, ушла на больничный

Главный инспектор отдела по работе с разрешительными документами Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Одесской области Инна Беляева, являющаяся женой пойманного на взятке главного инспектора ГАСИ в Херсонской области Владислава Вакуленко, неожиданно ушла на больничный сразу после его задержания. Об этом сообщают источники издания Антикор.

О причинах, побудивших сотрудницу Одесской ГАСИ взять больничный спустя всего несколько дней после задержания ее мужа, не сообщается.

По информации источников, Инна Беляева работает на разных должностях в Одесской ГАСИ со времен Януковича. В последний раз она была повышена в должности несколько недель назад.

Любопытно, что, несмотря на работу в Херсонской области, Владислав Вакуленко продолжал в официальных документах указывать своим местом жительства Одессу, где он проживал вместе с супругой.

Читайте также: У Порошенко обещают внести в Раду «антирейдерский» законопроект

Издание отмечает, что вместе с Вакуленко на взятке был задержан глава ГАСИ в Херсонской области Сергей Циклинский. Об этом 16 ноября сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его информации, Циклинский, Вакуленко и неназванный руководитель частной компании вымогали и получили 4,5 тыс. долларов за согласование строительной документации. Задержание подозреваемых состоялось 15 ноября силами управления «К» Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.

коррупция, ГАСИ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Сколько будет стоить доллар в конце года?

В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$. И для такой курсовой динамики есть основательные причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016